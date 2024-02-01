Стали известны последние слова бортмеханика Ил-76, сбитого под Белгородом Бортмеханик сбитого Ил-76 до вылета написал сообщение со словами «такая работа»

Фото: СК РФ

Бортмеханик Сергей Житенев, который находился на борту сбитого в Белгородской области российского военно-транспортного самолета Ил-76, перед вылетом отправил жене сообщение, состоящее из двух слов: «Такая работа». Часть переписки супругов появилась в распоряжении RT.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Данные бортовых самописцев самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области, также подтверждают внешнее воздействие на борт. Это, в свою очередь, исключает все остальные возможные версии крушения.

31 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Ил-76 был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.