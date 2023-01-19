Названы два продукта, повышающие риск тромбоза Доктор Мозаффарян: газировка и конфеты существенно повышают риск развития тромбоза

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Продажа газированной воды в супермаркете

Чтобы избежать развития тромбоза, следует отказаться от газировки и конфет, рассказал доктор Ариуш Мозаффарян. По его словам, продукты с высоким содержанием сахара, крахмала и соли способствуют развитию воспалительных процессов в организме и повышают риск появления тромботических состояний. Эксперт посоветовал в качестве сладостей выбрать мороженое, фрукты, орехи в меду или темный шоколад, передает «МК в Ленобласти».

Больше половины случаев образования тромбов в мире случаются за период в 90 дней после выписки из больницы, добавило издание. При этом нередко возникновение тромбоза связано с неправильным питанием и нездоровым образом жизни. Так, на развитие тромбоза влияет общий уровень воспаления в организме, так как именно оно вызывает свертывание крови. При этом здоровое питание способствует снижению метаболического риска и устойчивому снижению массы тела, что в итоге помогает существенно уменьшить уровень воспаления.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что употребление алкоголя при заболевании COVID-19 крайне опасно, так как резко повышает риск инфаркта и инсульта. По его словам, это связано с тем, что коронавирус резко увеличивает риск образования тромбов, а алкоголь повышает свертываемость крови. Эксперт пояснил, что из-за этого существенно растет вероятность внезапных тромбозов.