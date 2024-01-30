Названы три продукта, которые несправедливо считают вредными Акушер-гинеколог Волкова: гречку, сливочное масло и фрукты зря считают вредными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гречневая крупа, сливочное масло и фрукты при правильном употреблении принесут пользу организму, на них несправедливо повесили ярлыки «врагов», заявила акушер-гинеколог Екатерина Волкова в Telegram-канале. По ее словам, гречка, как и другие крупы, содержит сложные углеводы, которые дают энергию и выравнивают уровень сахара. При этом эксперт посоветовала соблюдать ряд правил: употреблять гречку вместе с клетчаткой, делать перерывы между едой, не «кусочничать» и выбирать цельнозерновые крупы.

Что касается фруктов, их, по словам эксперта, необходимо употреблять после основного приема пищи. Врач указала, что сливочное масло действительно является источником насыщенных жиров, но и они полезны для организма в небольших количествах.

Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов, упругости кожи, энергии, поддержки мембран клеток. Поэтому полностью отказываться от масла нет никакого смысла. 20–30 грамм принесут только пользу. Конечно, отдаем предпочтение маслу 82% жирности, топленому, — написала Волкова.

Она напомнила, что в топленом масле нет лактозы, которая может вызвать нежелательные реакции. Волкова заявила, что такой считающийся полезным продукт, как тыква, действительно является источником клетчатки в сыром виде. Приготовленная же тыква — углевод, причем с высоким гликемическим индексом. Такой продукт резко повышает уровень глюкозы и инсулина в крови, поэтому его лучше употреблять вместе с другими овощами или в сыром виде.

Ранее врач-нутрициолог Наталья Тищенко посоветовала отказаться от продуктов с трансжирами, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина. Специалист подчеркнула, что часто вредные компоненты есть в выпечке, плавленых сырах, фастфуде, промышленных десертах и соусах. Трансжиры также повышают риски развития инфаркта, сахарного диабета и ожирения.