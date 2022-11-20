Названы десять лучших продуктов для укрепления иммунитета Иммунолог Парецкая посоветовала есть ягоды и морепродукты для укрепления иммунитета

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Иммунолог Елена Парецкая посоветовала есть клюкву, клубнику, чернослив, креветки, треску, тунца, индейку, картофель с кожицей, белую фасоль и морскую капусту, передает «Доктор Питер». По ее словам, перечисленные фрукты, мясо, ягоды и овощи помогут восполнить запасы йода в организме и укрепить иммунитет.

По словам Парецкой, в перечисленных продуктах содержится йод, который принимает участие в метаболических процессах. Из-за нехватки данного вещества человек может испытывать недомогание. Эксперт подчеркнула, что недостаток йода приводит к ухудшению умственного развития у детей, а у взрослых начинают снижаться иммунная защита и работоспособность, появляются провалы в памяти.

Врач отметила, что дневная доза йода для детей составляет 100 мкг, взрослым необходимо потреблять около 150 мкг. Для беременных и кормящих мам дозировка увеличится на 50 мкг.

Парецкая пояснила, что недостаток йода можно определить при помощи анализов. Однако об этом могут свидетельствовать и другие факторы: постоянная апатия и сонливость, плохое настроение, раздражительность, вспыльчивость, головная боль, снижение аппетита и ухудшение внимания.

Ранее диетолог Людмила Денисенко сообщила, что тыква, хурма и осенние ягоды являются продуктами, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение. По ее словам, тыква имеет насыщенный оранжевый цвет. Это говорит о том, что она наполнена антиоксидантами и бета-каротином, преобразующимся в витамин А.