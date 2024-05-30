Названы действия семьи Заворотнюк, заслуживающие особого уважения Юрист Русяев: семья смогла оградить Заворотнюк от внимания СМИ

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Анастасия Заворотнюк с детьми

Тот факт, что семье актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в 53 года, удалось оградить ее от внимания СМИ, заслуживает особого уважения, заявил юрист Илья Русяев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что близкие в течение нескольких лет строго охраняли тайну ее болезни и подробности лечения.

Семья и близкие друзья Анастасии в течение нескольких лет строго охраняли тайну ее болезни и подробности лечения от посторонних глаз. Практически ни одной фотографии, ни одного видео из больницы или реабилитационного центра так и не просочилось в СМИ. В эпоху современных технологий и всеобщей погони за сенсациями этот факт заслуживает особого уважения. Это подвиг, — отметил юрист.

Он напомнил, что статья 24 Конституции РФ запрещает сбор, хранение и использование информации о частной жизни человека без его согласия. Кроме того, он отметил, что федеральный закон «О персональных данных» запрещает обработку информации о состоянии здоровья без согласия субъекта. По словам юриста, семье и окружению Заворотнюк удалось в полной мере реализовать ее конституционное право.

Медицинские работники, оказывавшие помощь актрисе, соблюдали свою профессиональную обязанность по сохранению врачебной тайны — несмотря на то, что им наверняка предлагались крупные суммы денег за подробности. Невмешательство СМИ в частную жизнь Заворотнюк также способствовало реализации ее прав, — уточнил Русяев.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее предположил, что Заворотнюк могла умереть не из-за онкологии, а из-за другого страшного заболевания. Он пояснил, что болезнь артистки была окутана тайной, из-за чего осталось ощущение странности. По его словам, люди с онкологией часто продолжают сниматься, а Заворотнюк оказалась прикована к постели.