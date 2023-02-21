Назван быстрый способ избавиться от насморка Врач Сибирский посоветовал промывать носовые ходы для лечения насморка

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Промывание носовых ходов солевыми растворами является одним из действенных и быстрых способов избавиться от насморка, посоветовал врач общей практики Владимир Сибирский. Он рассказал «Газете.Ru», что можно использовать соленую или морскую воду, которая продается в аптеке. Также эффективным средством являются сосудосуживающие капли, но их нельзя применять дольше трех дней, чтобы не вызвать привыкание.

Очень хорошо помогает промывание носовых ходов солевыми растворами — можно просто соленую воду, можно морскую воду, которая продается в аптеках. Гипертонический, то есть высокоосмолярный раствор соленой воды забирает на себя воду из слизистой, уменьшает отек слизистой, облегчает симптомы насморка. Можно применять сосудосуживающие капли, которые за счет действия на сосуды снимают отек слизистой, облегчают симптомы, — пояснил врач.

По словам специалиста, симптомы насморка можно облегчить с помощью так называемых hot drinks, которые содержат обезболивающие, противовоспалительные средства и сосудосуживающие вещества. Сибирский уточнил, что параллельно с этим полезно использовать ингаляционные стероиды или гормональные препараты в виде спрея. Они помогут избавиться от аллергического компонента насморка, а при аллергическом рините становятся главным препаратом для лечения.

Терапевт Татьяна Романенко ранее порекомендовала включить в рацион продукты, в которых содержится витамин С для укрепления иммунитета и профилактики простуды. Его лучшими источниками она назвала квашеную капусту и отвар шиповника.