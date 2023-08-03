Названы дата и место прощания с Мирошниченко Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Мирошниченко

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, 7 августа, в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. Актриса скончалась 3 августа на 82-м году жизни.

Прощание с Ириной Петровной пройдет в ее родном театре — МХТ имени Чехова в понедельник, — сказал Верник.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru назвал кошмаром новость о смерти Мирошниченко. Он добавил, что она была удивительной личностью, которая излучала любовь, добро и желание быть счастливой. Лещенко также сообщил, что буквально полгода назад с актрисой отмечал ее юбилей, на котором они пели дуэтом.

О смерти Мирошниченко 3 августа сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Артистка скончалась в возрасте 81 года в реанимации больницы, не приходя в сознание. До этого Мирошниченко ввели в медицинскую кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Актриса пережила остановку сердца. В то же время Tсообщалось, что Мирошниченко могла умереть от полиорганной недостаточности, которая стала следствием септического шока.