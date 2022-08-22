Названы дата и место прощания с Дугиной Прощание с Дугиной пройдет в телецентре «Останкино» 23 августа

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Дарья Дугина

Прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной состоится в московском телецентре «Останкино», сообщили в пресс-службе учреждения. Церемония назначена на 23 августа.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Согласно одной из версий, взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция». В СК сообщили, что камеры видеонаблюдения на ней не работали, поэтому охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся рядом с машиной журналистки, допросили. Силовики также изъяли часть записей с видеорегистраторов.

Ранее ФСБ сообщили, что убийство Дугиной осуществили украинские спецслужбы. По сведениям спецслужб, исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии. Предполагается, что именно эта девушка следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера.