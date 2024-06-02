Названы дата и место прощания с Чилингаровым Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артур Чилингаров

Прощание с ученым-океанологом и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым состоится утром 4 июня в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве, начало запланировано на 09:00, сообщает пресс-служба ГД. После этого парламентария похоронят на Новодевичьем кладбище, церемония начнется в 12:00.

4 июня состоится прощание с <...> Артуром Николаевичем Чилингаровым. Церемония прощания пройдет в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начало в 9:00. Похороны <...> состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 12.00, — говорится в сообщении.

1 июня стало известно, что в возрасте 84 лет скончался советский и российский полярник, исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог и парламентарий Артур Чилингаров. Он известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициями и достижениям. Как указано в его официальной биографии, первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес существенный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни депутата Чилингарова. Он уточнил, что российский лидер долгие годы дружил с исследователем и очень хорошо его знал.