Названы дачники, которые не будут платить за мусор «Известия»: названы дачники, которые не будут платить за мусор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решением Верховного суда России дачники, у которых на участке нет пригодных для проживания строений, освобождаются от оплаты за вывоз мусора. Согласно новым правилам, оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме. Владелец также освобождается от оплаты, если зимой не находится на участке, пишут «Известия».

Владелец не должен платить за вывоз мусора, если на участке нет пригодных для проживания строений, такое решение вынес ВС России по обращению жителя Удмуртии, — сказано в публикации.

Юристы добавляют, что бремя проверки регистрации строения в Росреестре должно ложиться на региональных операторов.

В России планируют ужесточить правила денежных переводов через соответствующие системы без открытия счета, написал ранее «Коммерсант». Инициатором новой поправки в законе выступил Росфинмониторинг. Эксперты раскритиковали подобное решение, так как порог является слишком низким, но при этом «не совсем оправдан». Финансисты отмечают, что порог нужно поднять до 600 тысяч рублей, чтобы не проходить без надобности идентификацию с явкой в офис банка.