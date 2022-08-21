Названы цветы, которые нельзя носить в школу на 1 сентября Врач Игнатова: на 1 сентября не следует нести в школу лилии, хризантемы и маргаритки

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Некоторые цветы могут вызывать мгновенную аллергию у человека в любом возрасте. Поэтому в преддверии 1 сентября следует внимательно относиться к выбору букетов для учителей. Об этом предупредила врач — аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова, её слова приводит агентство ПРАЙМ.

По словам врача, аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, реагирующая на белки пыльцы. Если она определяет их в качестве врага, тогда в организме начинают вырабатываться защитные антитела. Они вызывают проявления в виде насморка и отёков слизистой.

Чтобы уменьшить вероятность развития подобной ситуации, Наталья Игнатова рекомендует выбирать цветы без аромата, так как там меньше пыльцы. К наиболее безопасным цветам она отнесла орхидеи и розы. А вот лилии, каллы, хризантемы и маргаритки могут сыграть злую шутку и дарить их аллергикам не стоит.

Также врач рекомендовала избегать декоративных злаковых, которые используют для оформления букета.

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