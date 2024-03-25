Названы цветы, которые могут вызывать аллергию Врач Беляева: сирень и лилии могут вызывать аллергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые цветы, например, лилии и сирень, опасно дарить, так как они могут вызывать аллергию, предупредила врач общей практики Мария Беляева. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметила, что также к аллергенным относятся злаковые, цветы рода астровых, каллы и черемуха.

Наиболее опасными в этом отношении являются злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черемуха. Обычно это цветы, обладающие сильным запахом. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и замедленного, которая проявляется не сразу, — уточнила врач.

Аллергия возникает как защитная реакция организма на вещества, которые иммунитет считает вредными. Беляева уточнила, что иногда достаточно убрать тычинки, содержащие пыльцу, чтобы цветы перестали вызывать реакцию. Если же аллергия на букет проявилась, необходимо принять антигистаминный препарат и убрать цветы из помещения. На аллергическую реакцию указывают заложенность носа, слезотечение, кожные реакции и отек дыхательных путей.

Врач Иван Тарасенко ранее рассказал, что лучшим способом пережить сезон цветения для аллергиков является изоляция или смена климатической зоны на ту, где нет пыления. По его словам, такой способ подойдет не всем — не у каждого есть возможность уехать или изолироваться.