Названы четыре вида головной боли Врач Шишкин перечислил четыре вида головной боли

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Семейный врач Валентин Шишкин заявил, что существует четыре вида головной боли, а самая распространенная связана с напряжением и из-за длительной работы за рулем или за компьютером. По его словам, в международную классификацию входят четыре группы головной боли: мигрени, головные боли напряжения, кластерная головная боль, а также вторичная головная боль, связанная с другими заболеваниями. Эксперт отметил, что первые три являются самостоятельными заболеваниями, которые лечатся, пишет URA.RU.

Проблемы возникают из-за длительной работы со смартфоном, просмотре телевизора, вождением автомобиля, особенно с коробкой автомат, работой за компьютером. Эта боль связана с длительным нахождением в вынужденной позе, — поделился Шишкин.

Он добавил, что наибольшую опасность представляют мигрени, которые связаны с нарушением метаболизма нейромедиаторов в головном мозге.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что чайный гриб полезен для человека, так как он богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. Эксперт добавила, что чайный гриб также богат аминокислотами, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. Она порекомендовала внимательно пить напиток тем, кто страдает от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.