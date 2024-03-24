Названы четыре налога, которые придется заплатить пенсионерам Юрист Виноградов: пенсионеры в РФ должны заплатить НДФЛ и налог на имущество

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Несмотря на имеющиеся у российских пенсионеров налоговые льготы, некоторые платежи для них по-прежнему остаются обязательными, заявил в интервью агентству ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, в первую очередь это касается налога на доходы физических лиц.

Так, обязателен к уплате налог на доходы физических лиц, если пенсионер не уходит на заслуженный отдых, а продолжает трудиться по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, — сказал юрист.

Кроме того, НДФЛ обязателен к уплате, если пенсионер сдает квартиру или продал ее раньше срока. Это также касается вкладов, проценты по которым превысили 150 тысяч рублей в год. Виноградов отметил, что пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога только на один объект, за большее количество им придется заплатить.

Юрист добавил, что льготы по транспортному налогу носят не федеральный, а местный характер, поэтому их получают лишь жители некоторых регионов. Также Виноградов напомнил о льготах по налогу на землю. Он предупредил, что они предоставляются только для шести соток.

Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров, — заключил эксперт.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в России с 1 апреля произойдет увеличение социальных пенсий на 7,5%. По ее словам, изменение затронет 3,4 млн граждан РФ.