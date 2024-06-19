Названы четыре главных правила ухода за малиной Агроном Давыдова: удобрение и пересадка помогут вырастить крупную малину

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Агроном Ксения Давыдова в беседе с изданием «Хибины» заявила, что для выращивания крупных плодов малины необходимо использовать четыре правила, с которыми справится даже самый ленивый дачник. Она подчеркнула, что необходимо обрезать кусты малины, устанавливать подпорки для ветвей, использовать удобрение и пересаживать растение раз в 10 лет.

Давыдова рассказала, что необходимо укорачивать прошлогодние стебли на 1/3 и срезать сухие ветки до основания. Летом следует избавляться от молодых побегов и корневых отпрысков, если они не нужны для размножения. Также нужно установить подпорки для ветвей, чтобы они не склонялись к земле под весом ягод. После сбора молодые побеги необходимо привязать на место удаленных старых.

По словам агронома, малина нуждается в регулярном внесении удобрений, так как ее сильный рост истощает почву. Осенью стоит устилать почву перегноем толщиной 10 см, а летом — удобрять фосфорно-калийными удобрениями. Давыдова заявила, что малину следует выращивать не более 10 лет подряд на одном месте, так как после этого срока урожай может резко уменьшиться или исчезнуть.

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