Названы частые ошибки покупателей нового автомобиля

https://static.news.ru/photo/d0230e9e-7723-11eb-b413-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне при покупке новых автомобилей совершают пять особо частых ошибок. Так, в погоне за приемлемой ценой они прибегают к покупкам у «серых» дилеров.

Это первая ошибка, сообщает портал «Автовзгляд». Издание отмечает, что при продаже порядочнее «серых» коллег ведут себя официальные автосалоны, и в случае появления проблем их проще привлечь к ответственности.

Выбирать автомобиль из имеющихся в наличии неправильно. В этом случае можно купить машину, переплатив до нескольких сотен тысяч рублей за ненужные опции. Лучше подождать, заказав автомобиль с конфигурацией под себя, считает издание.

Также важно внимательно отнестись к заполнению документов, чем многие пренебрегают. Уделить внимание, считают в издании, необходимо пунктам об итоговой стоимости покупки, о сроках передачи автомобиля и об ответственности дилера.

Не надо забывать попросить скидку при покупке и внимательно изучить машину на предмет повреждений или неисправностей, подчеркнули в издании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобильный эксперт Егор Васильев назвал вредным совет при парковке поворачивать передние колёса так, чтобы автомобиль упирался в бордюр. По его словам, такие действия оправданы только, если парковаться на горке или есть проблемы со стояночным тормозом. В других ситуациях такая парковка может привести к проблемам с автомобилем, пояснил эксперт.