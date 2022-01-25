Названы цены антиквариата на одном из крупнейших блошиных рынков Москвы

В Москве прошла 65-я выставка-ярмарка «Блошиный рынок», одна из крупнейших в столице. В среднем покупатели тратят на ней от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщил генеральный директор ярмарки Александр Смирнов «Москве 24», но цены варьируются от 100 рублей за советский значок до 1,5 млн за серебряный чайный набор конца XIX века.

Поход на блошиный рынок можно сравнить с охотой: никогда не знаешь, что тебе подвернётся. Чашки для усатых с небольшой фарфоровой накладкой и отверстием для рта, чтобы у человека не намокали усы. Cниффер — маленький колпачок, который тушит свечку. Откровенно говоря, 20% выставленных вещей трудно найти объяснение, для чего они предназначались, — сказал Смирнов

Ярмарку посещают в том числе знаменитости. В этот раз был юморист Евгений Петросян, он собирает фарфор. В прошлом году музыкант Андрей Макаревич купил французский графин рубежа XIX–XX веков.

Бывали на выставке стилист Сергей Зверев, художник Александр Шилов и продюсер Яна Рудковская. Она, по словам Смирнова, обустраивала загородный дом и приобрела много вещей.

В следующий раз выставка-ярмарка «Блошиный рынок» пройдет в Москве в ТВК «Тишинка» с 24 по 27 марта.

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