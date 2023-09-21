Названы цели вероятного массированного ночного удара по Украине Генерал Липовой: ночью на Украине могли уничтожить аэродромы и ремзаводы

Фото: МО РФ

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что в ночь на 21 сентября Украина подверглась массированному ракетному удару, целями которого стали заводы по ремонту военной техники и переоборудованные под военные нужды предприятия. По его словам, атаке подверглись и лагеря подготовки бойцов ВСУ.

Предположу, что целями вероятного массированного ракетного удара по территории Украины в ночь на 21 сентября стали объекты ВСУ, объекты двойного назначения, места скопления живой силы, особенно иностранных наемников и инструкторов, лагеря подготовки ВСУ, склады боеприпасов. Кроме того, бьют по заводам по ремонту и производству военной техники, по предприятиям, переоборудованным под военные нужды, — считает Липовой.

Он не исключил, что ракетный удар также нанесли по аэродромам, «которых у Киева почти не осталось».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным авторов канала, атака продолжалась на протяжении полутора часов. Взрывы было слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.