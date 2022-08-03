Названы болезни, с которыми можно спутать стресс Врач Степанов рассказал, с какими болезнями можно спутать стресс

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Боль в животе

Уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов заявил, что из-за стресса у человека могут возникнуть боли в области поясницы и появиться ощущение, что воспалились почки. Эксперт добавил, что стресс может стать причиной проявления симптомов цистита. По его словам, спазм межреберных мышц в поясничной зоне может также возникнуть из-за переживаний, а не из-за больной почки, пишет URA.RU

От стресса почка заболеть не может. Но стресс может привести к спазму межреберных мышц в поясничной зоне. И людям кажется, что заболели почки, — поделился Степанов.

Специалист порекомендовал обращаться к специалистам, чтобы установить причину происходящего, а в случае подтверждения стресса попросить помощь психолога.

Психолог Антон Поляков ранее заявил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Он назвал правильной практику длительного отпуска в СССР, так как четырёх недель отдыха хватает, чтобы весь остальной год справляться со стрессом на работе. Эксперт отметил, что за две недели организм только успевает расслабиться, поэтому возвращение на работу после такого короткого периода времени может негативно отразиться на здоровье.