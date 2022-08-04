Названы болезни, с которым часто путают аппендицит Хирург Колышев назвал болезни, с которым часто путают аппендицит

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Хирург Илья Колышев заявил URA.RU, что аппендицит способен маскироваться под гастрит, острую язву желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря, или же инфекционные заболевания. Эксперт отметил, что иногда аппендицит путали с некоторыми формами чумы, поэтому среди врачей заболевание стали называть обезьяной всех болезней. Он отметил, что в настоящее время специалисты скорой помощи обладают достаточным опытом, чтобы распознать аппендицит.

Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни, — поделился Колышев.

По словам специалиста, на ранних стадиях развития заболевания при нетипичных проявлениях аппендицит может напоминать острый панкреатит или даже сопровождаться дизурическими явлениями, то есть вызывать позывы на мочеиспускание.

Врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселёва ранее рассказала, что отёки могут свидетельствовать о варикозной болезни, об одностороннем лимфостазе, а также об опухолях, сдавливающих сосуды. Она призвала людей, которые наблюдают у себя односторонний отёк на теле незамедлительно обратиться к терапевту. По словам эксперта, в этой ситуации необходимо обследовать сосуды нижних конечностей, прежде всего вены, сердце, а также почки.