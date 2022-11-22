Названы болезни, при которых появляются мешки под глазами

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Появление мешков под глазами может свидетельствовать о проблемах с почками или в сердечно-сосудистой системе, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Иногда, по словам медика, отечность может быть вызвана просто недосыпанием или быть врожденной. В последнем случае это говорит только об особенностях строения лица, а не о патологии.

Мешки под глазами могут быть при болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости. Но это никогда не бывает каким-то изолированным симптомом, то есть, помимо него, есть еще какие-то жалобы, — пояснила Ярцева.

Она также добавила, что когда мешки под глазами появляются из-за переутомления, человеку достаточно выспаться — и они исчезнут.

Дерматолог Мария Притыко ранее рассказала: чтобы избавиться от отёков под глазами, можно охладить ложки в холодильнике и подержать у мешков до тех пор, пока столовый прибор не нагреется до комнатной температуры. По её словам, лишняя жидкость уходит из проблемной зоны из-за сужения кровеносных сосудов.

Она также посоветовала делать специальный массаж для борьбы с отёками. Для этого нужно не более двух минут совершать слегка похлопывающие движения подушечками пальцев вокруг глаз. Дерматолог пояснила, что в таком случае усиливается микроток и лишняя жидкость уходит от глаз по дренажным линиям.