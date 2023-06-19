Названы болезни, при которых нельзя загорать Терапевт Романенко посоветовала не загорать при простуде

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Людям во время простудных заболеваний и при повышенной температуре не стоит загорать, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что обострение хронических болезней тоже является противопоказанием к приему солнечных ванн. Врач пояснила, что при несоблюдении этого правила состояние может ухудшиться.

Если мы будем загорать при простуде или нестабильной стенокардии, то усугубим свое состояние. Что касается повышенного давления, то во время принятия солнечных ванн может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие также ухудшится, — уточнила специалист.

По словам врача, также лучше не загорать при обострении варикоза. Так, стоит отказаться от солнечных ванн при тромбофлебите, когда воспаляются внутренние оболочки стенок вен. Романенко предупредила, что еще одним противопоказанием к приему солнечных ванн является наличие любых злокачественных новообразований.

Россиянам ранее посоветовали не проводить все время отпуска на открытом солнце. Перед приемом солнечных ванн рекомендуется нанести защитный крем на все открытые участки тела за 15–20 минут до выхода на улицу и не использовать средства для пилинга во время отдыха на море.