Названы болезни, обостряющиеся у пожилых людей осенью Гериатр Конев: осенью у пожилых людей могут обостряться хронические заболевания

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Осенью пожилые люди могут страдать от обострения ряда заболеваний, среди которых хронические и связанные с желудочно-кишечным трактом, рассказал NEWS.ru доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев. Это связано с сокращением солнечного дня и переходом на зимний режим питания, который отличается недостатком пищевых волокон, объяснил специалист.

Температурный режим переходит в отрицательное значение, а организм к такому не очень приспособлен. Переохлаждение вызывает нарушение микробиоты, страдает кишечник и дыхательная система. Также у пожилого человека обостряются хронические заболевания. Начинает повышаться холестерин, что приводит к риску появления сердечно-сосудиситых заболеваний, которые могут обострятся в осенний период, не говоря уже о инфекционных, — объяснил Конев.

На здоровье пожилых людей также неблагоприятно влияет отсутствие витамина D, добавил врач. Изменения в режиме питания, в свою очередь, сказываются на иммунной системе, что снижает способность организма сопротивляться воспалительным заболеваниям.

Ранее гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала, что ягоды, мята и кокосы необходимы для стабильной работы кишечника. По ее словам, эти продукты помогают предотвращать запоры, вздутие живота, нарушение обмена веществ и рак толстой кишки.