Названы болезни, которые можно лечить с помощью пиявок Врач Сухов: варикозное расширение вен можно лечить с помощью пиявок

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Гирудотерапия, или лечение медицинскими пиявками, может применяться при лечении варикозного расширения вен в качестве дополнения комплексной терапии, рассказал «Москве 24» врач Константин Сухов. Также пиявки используются для профилактики артериальной гипертензии. Эксперт пояснил, что данное заболевание почти не лечится, но благодаря пиявкам можно изменить вязкость крови и наладить работу системы кровоснабжения.

Это одно из тех заболеваний, которое фактически не лечится. Применяя пиявки, мы можем менять вязкость крови. За счет этого система кровоснабжения работает немного по-другому, — рассказал Сухов.

Врач добавил, что около 40% пациентов, которые обращаются к специалистам по гирудотерапии, страдают от лор-заболеваний, таких как ринит, синусит, гайморит и отит.

Врач предупредил, что гирудотерапия противопоказана больным гемофилией — нарушением свертываемости крови, а также лечение пиявками не применяют к женщинам в первые месяцы беременности.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что при заболеваниях сердца нужно ограничить употребление соленых, жирных, жареных и сладких продуктов, поскольку такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза. Кроме того, соленые продукты, такие как соленые огурцы, грибы или квашеная капуста, могут привести к повышенному давлению.