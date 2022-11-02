Названы болезни, которые может вызвать хронический стресс Психотерапевт Крашкина: хронический стресс может вызвать псориаз и гипертонический криз

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Во время стресса организм мобилизуется, чтобы справиться с экстремальной нагрузкой или угрозой, и работает на «повышенных оборотах», рассказал РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Поэтому при хроническом стрессе возможно развитие реальных соматических заболеваний, таких как гипертонический криз, псориаз и других. Эксперт отметила, что постоянный стресс может нарушить работу любого органа, если он является для человека ахиллесовой пятой.

Стресс рассматривается как физиологический ответ организма на значимые, вплоть до экстремальных нагрузки <...> Когда стресс становится хроническим, организм постоянно работает на «повышенных оборотах», что приводит со временем к реальным соматическим заболеваниям, — рассказала специалист.

Врач уточнила, что во время стресса у человека повышается артериальное давление, учащается ритм сердца, ему может не хватать воздуха, может появиться головокружение, нарушения работы почек и желудочно-кишечного тракта, боли в области желудка. Если человек постоянно находится в этом состоянии, нагрузка на все системы органов увеличивается, пояснила Крашкина. Помимо того, пребывание в хроническом стрессе подразумевает и нарушения качества и длительности сна — это неизбежно ведет к физическому и эмоциональному истощению, что лишь усугубляет ситуацию.

Психолог Светлана Котовская ранее рассказала, что если побывавший в зоне боевых действий не получает психологическую помощь вовремя, у него часто развивается посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, когда человек продолжает оставаться в зоне вооруженного конфликта, он с большой вероятностью будет испытывать реактивные психозы. Специалист добавила, что многие бойцы могут винить себя за то, что они выжили, а другие погибли.