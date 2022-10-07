Названы болезни, которые могут проявляться сильной усталостью Кардиолог Ликов: усталость может быть признаком заболевания щитовидной железы, анемии и депрессии

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За сильной усталостью иногда могут скрываться заболевания щитовидной железы, герпесвирусные инфекции, анемия и депрессия, рассказал «Москве 24» врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов. Как пояснил специалист, при гипотиреозе, когда уменьшается выработка гормонов щитовидки, очень часто наблюдается усталость, слабость, вялость, утомляемость и повышение массы тела.

Еще одной причиной могут быть различные хронические вирусные инфекции. В частности, герпесвирусные инфекции. Особенно среди всех герпесвирусов очень часто синдром хронической усталости вызывает вирус Эпштейна — Барр, — сказал Ликов.

Он пояснил, что этот вирус вызывает инфекционный мононуклеоз, если его полностью не вылечить, то впоследствии он может вызвать синдром хронической усталости. Кроме того, сильная усталость может быть вызвана анемией. Чаще всего она бывает у тех, кто придерживается различных диет, в частности вегетарианской. У таких людей нередко наблюдается дефицит железа и витамина B12.

Также, по его словам, усталость может быть связана с депрессией.

Под воздействием стрессов, избыточного количества информации и переживаний, активной трудовой деятельности может наступить депрессия. Это состояние, при котором в мозгу нарушается выработка нейромедиаторов — серотонина, норадреналина и других, — добавил специалист.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила, что малая подвижность может показаться на первый взгляд мелочью, однако она приводит к снижению работоспособности, усталости, ухудшению внимания и тревожным расстройствам. Она объяснила, что во время движения активизируется кровоток и лучше кровоснабжается головной мозг, который ответственен за мозговую активность. Именно поэтому без движения человек не сможет эффективно работать.