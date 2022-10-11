Названы болезни, которые часто развиваются после 30 лет Терапевт Лапа: сердечно-сосудистые заболевания чаще всего появляются у людей старше 30 лет

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что атопический дерматит, ревматоидные и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего развиваются у людей после 30 лет. Эксперт добавила, что ревматоидные заболевания чаще всего встречаются у людей в запущенном виде из-за отсутствия своевременного лечения. Она отметила, что сердечно-сосудистые заболевания приводят к летальным исходам из-за больших перегрузок, пишет URA.RU.

Самое частое — это аллергия, атопические дерматиты. Сильно растет группа людей, которые переносят эти болезни. И очень много тяжелых ревматоидных заболеваний, именно потому, что они не лечатся своевременно. Это тоже большая группа людей из 30-летних, — поделилась Лапа.

Она призвала более внимательно относиться к своему здоровью. Специалист указала на то, что причиной этих заболеваний также становятся вредные привычки.

Врач-диетолог Алексей Ковальков ранее заявил, что употребление мочегонных и слабительных средств для того, чтобы снизить вес, может привести к летальному исходу. Эксперт пояснил, что до 30% населения страдают от хронической почечной недостаточности, но не знают об этом. Врач добавил, что для выявления недуга необходимо сдать дорогостоящие анализы.