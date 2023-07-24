Названы болезни, из-за которых сложно сбросить лишний вес Диетолог Соломатина предупредила, что при проблемах с щитовидкой сложно сбросить лишний вес

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Проблемы с щитовидной железой могут создать сложности при попытках сбросить лишний вес, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что щитовидка отвечает за производство энергии и метаболические процессы. Если ее активность снижается и не вырабатывается достаточное количество гормонов, может возникнуть гипотиреоз, который провоцирует набор веса.

За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа. Если ее функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется и сбросить вес достаточно сложно, — уточнила врач.

Диетолог предупредила, что сбросить вес сложно при нарушении микробного баланса в кишечнике, дисбактериозе. Соломатина пояснила, что изменяется механизм всасывания поступившей в организм пищи, а патогенная флора перерабатывает отходы несколько раз, повышая калорийность съеденного.

Также сбросить вес мешают затяжные стрессы, уточнила диетолог. Соломатина подчеркнула, что организм начинает запасать жиры, опасаясь наступления голода. Из-за этого человек может съедать больше, набирая лишние килограммы.

Врач-диетолог Юлия Чехонина ранее посоветовала изменить тип физических нагрузок, если вес встал на месте при похудении и находится в так называемом состоянии плато. По ее словам, следует заняться плаванием или аэробикой.