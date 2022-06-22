Названы безопасные способы удаления родинки Косметолог Константинова рассказала, как безопасно удалить родинку

Фото: shutterstock.com

Безопасно удалить родинку или другие пигментные новообразования можно при помощи обычного скальпеля или радиоволнового, заявила косметолог Зоя Константинова. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что лазерный прибор для такой операции не годится.

Самый безопасный способ удаления пигментных новообразований — либо обычный скальпель, либо радиоволновой. Тот, который позволяет отправить удалённый материал на гистологическое исследование. Лазер обычно обугливает окружающие ткани и не даёт выполнить полноценное гистологическое исследование, — пояснила Константинова.

Она предупредила, что в некоторых случаях на месте удаленной родинки может появиться новая пигментация. Косметолог отметила, что это происходит тогда, когда новообразование расположено достаточно глубоко и доктор жалеет пациента, стараясь не причинять ему слишком много боли. Константинова посоветовала людям с большим количеством родинок использовать солнцезащитные кремы с более высоким уровнем SPF и регулярно обследоваться у врача.

Ранее профессор Юлия Галлямова напомнила россиянам о правилах использования солнцезащитного крема. По словам врача, при долгом нахождении на солнце существует риск возникновения меланомы кожи. Одним из факторов развития заболевания является повышенная инсоляция, поэтому солнцезащитный крем важно менять каждые два часа.