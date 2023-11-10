Названы автомобили, на которых чаще всего скручивают пробег Автоэксперт Удалов: чаще всего автопробег скручивают на старых и бюджетных авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Махинации с автопробегом приходятся в основном на старые автомобили, рассказал NEWS.ru исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. По его словам, чем старше машина, тем больше может быть скручен пробег. То же самое происходит и с бюджетными марками автомобилей.

Много скручивают на «Ладах», особенно на старых, на десятилетних KIA RIO, Hyundai Solaris, хотя и на более свежих — тоже, — говорит Удалов.

В месяц на вторичном рынке продается примерно 500 тысяч автомобилей. Из них примерно 60% автомобилей старше 10 лет. Поэтому скручивание автопробега эксперт называет мошенничеством, так как делается это для изменения цены. И наказание за это, по его словам, должно быть на уровне недобросовестного информирования.

Машина с пробегом в 15 тыс. км будет стоить миллион рублей, а с пробегом 100 тыс. км — 700 тыс. рублей, тем самым покупатель обманывается на разницу в пробеге. Наказание должно быть на уровне недобросовестного информирования, скрытия недостатков товара, — считает он.

Также он отмечает, что автодилеры, сервисные станции и страховые компании сейчас стали собирать информацию о пробеге. Поэтому чем больше информации о нем будет поступать в общую систему, тем сложнее будет обманывать покупателя.

Ранее скручивание автопробега назвал мошенничеством и юрист Александр Хаминский. По его словам, зачастую этим занимается не владелец, а частные перекупщики или даже официальные автосалоны. Перед покупкой машины он посоветовал водителям проверять ее историю в одном из платных сервисов, а также проводить диагностику на станции техобслуживания.