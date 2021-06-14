Названы антитренды аксессуаров лета 2021 года

https://static.news.ru/photo/73ffbc48-cdb8-11eb-b73f-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Стилист Руслан Громов рассказал Пятому каналу, от каких аксессуаров стоит отказаться летом 2021 года. По словам специалиста, в список анитрендов вошли поясная сумка, украшения с ракушками, объёмные ободки, серьги-кисточки, а также очки с цветными стёклами.

Как рассказал Громов, после того, как многие провели из-за пандемии год в домашней одежде, сейчас самое большое желание у модников — красиво одеться и выйти в люди. Поясные сумки, которые стали популярны в 2020 году, для этого не подойдут — они выглядят слишком просто. Также не у дел останутся этим летом и украшения с ракушками. Любительницам моря и приключений стилист советует заменить их на жемчуг.

Стилист отметил, что этим летом не прибавят стиля также объёмные ободки и серьги-кисточки, поскольку сейчас в тренде простота и аскетичность. Особенно в летний сезон, когда в ходу лёгкие и хрупкие образы.

Громов также предлагает убрать подальше популярные год назад солнцезащитные очки с цветными линзами. Пора избавиться от жизни в розовом цвете.

Как сообщалось ранее, ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко назвала обувь, которая станет самой модной этим летом. По её словам, речь идёт о направлении ugly shoes, которое многие полюбили за комфорт.