Названы антитренды аксессуаров лета 2021 года

Стилист Руслан Громов рассказал Пятому каналу, от каких аксессуаров стоит отказаться летом 2021 года. По словам специалиста, в список анитрендов вошли поясная сумка, украшения с ракушками, объёмные ободки, серьги-кисточки, а также очки с цветными стёклами.
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Стилист отметил, что этим летом не прибавят стиля также объёмные ободки и серьги-кисточки, поскольку сейчас в тренде простота и аскетичность. Особенно в летний сезон, когда в ходу лёгкие и хрупкие образы.
Громов также предлагает убрать подальше популярные год назад солнцезащитные очки с цветными линзами. Пора избавиться от жизни в розовом цвете.
Как сообщалось ранее, ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко назвала обувь, которая станет самой модной этим летом. По её словам, речь идёт о направлении ugly shoes, которое многие полюбили за комфорт.