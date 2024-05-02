Названы альтернативные пути в Крым в случае удара ВСУ по мосту Суконкин: в случае ЧП на Крымском мосту снабжение армии не прекратится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост

В случае ЧП на Крымском мосту снабжение армии будет осуществляться альтернативными путями, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, Киеву и его западным союзникам не следует рассчитывать, что российская сторона понесет непоправимый ущерб в таком случае.

В Киеве, на Западе пусть оставят при себе свои мечты о каком-то непоправимом ущербе российской армии в случае ЧП, связанных с Крымским мостом, с попытками ВСУ нанести удар по данному стратегическому объекту. Предположу, что есть отличные автомобильные дороги через новые регионы, через тот же Мариуполь. Через Бердянск, вероятно, — заявил Суконкин.

Он не исключил, что через новые регионы рано или поздно будет налажено железнодорожное сообщение с Крымом. Эксперт предположил, что первично это может быть сделано в военных целях.

Плюс военно-транспортная авиация, паромное сообщение, флот. Ничего не прекратится, в Киеве, в Европе зря на что-то надеются. Это все их мечты. Крымский мост — очень хорошо защищен, — резюмировал собеседник.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намеки украинских политиков об атаке на Крымский мост, заявил, что Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность. По его словам, для РФ подобные заявления не новость.