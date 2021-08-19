Названы актуальные тренды в фотографии

Натуральность, простой цвет и отсутствие образа — такие тренды, по мнению фотографов из Новосибирская, актуальны в этом году. Как рассказали специалисты в беседе с Сиб.фм, сейчас даже глянцевые журналы понимают, что транслировать несуществующие идеалы в данном информационном поле просто невозможно.

По словам фотографа Лены Петровой, на фото всегда чувствуется, когда человек прячется за маской. А когда на снимке человек, такой же, как и в жизни, то спустя время, взглянув на кадры, он вспомнит себя, вспомнит, что любил и что было для него естественно.

Естественные цвета, композиции и позы, отсутствие излишней атрибутики всегда актуальны — это классика, с которой начиналась фотография, — добавил фотограф Саша Чернов.

По мнению специалистов, нефотогеничных людей не существует. Всё дело в доверии к фотографу. Ведь даже встать перед камерой для многих это выход из зоны комфорта. От специалиста требуется расположить к себе человека и поработать со своими инструментами: свет, ракурс, композиция.

Чтобы подготовиться к фотосессии и получить идеальные кадры, фотографы советует не загорать накануне съёмок, не есть солёное и не пить алкоголь, а если съёмка проходит в студии, то можно подготовить плейлист с любимыми песнями.

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