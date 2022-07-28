Названы абсолютные противопоказания к введению ботокса Косметолог Анчикова: беременным и кормящим категорически нельзя вводить ботокс

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Косметолог Екатерина Анчикова в разговоре с NEWS.ru назвала беременность, лактацию, онкологические заболевания, острые инфекции, а также непереносимость компонентов препарата с ботулотоксином абсолютными противопоказаниями к введению ботокса. Эксперт также добавила в список обострение тяжелых соматических недугов, нарушение гемостаза и миастенические и миастеноподобные синдромы.

Абсолютные противопоказания, беременность и лактация, онкология, острые инфекции, обострение тяжелых соматических заболеваний или тяжелые декомпенсированные состояния, заболевания и состояния, связанные с нарушением гемостаза, индивидуальная непереносимость компонентов, содержащихся в препаратах с ботулотоксином, миастенические и миастеноподобные синдромы, — подчеркнула Анчикова.

К относительным противопоказаниям специалист в области аппаратной косметологии LNC отнесла: прием антибактериальных, противовоспалительных, антикоагуляционных препаратов (гепарин, варфарин), нестероидных средств (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен), наличие на коже лица признаков воспаления.

[Относительными противопоказаниями также являются] аллергологический анамнез, особенно при наличии аллергической реакции на препараты, содержащие белки, высокая степень миопии (рекомендуется получить заключение офтальмолога), злоупотребление алкоголем, выраженный птоз мягких тканей, если не прошло трех месяцев с момента проведения оперативного вмешательства на лице, — отметила Анчикова.

По ее словам, относительные противопоказания имеют кратковременный характер, и при устранении рискованного пункта пациент может смело обращаться за процедурой омоложения к врачу-косметологу. Эксперт подчеркнула, что детальный сбор анамнеза — это безопасность не только клиента, но и специалиста.

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