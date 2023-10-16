Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год Блогер Друкер: туристы для отдыха на Новый год выбирают Турцию и Египет

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Наиболее бюджетными направлениями в новогодние праздники являются Турция и Египет, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, также можно рассмотреть Таиланд, Арабские Эмираты, Сейшелы и Мальдивы. Блогер добавила, что среди россиян пользуются популярностью горнолыжные курорты, поэтому можно отправиться в Кабардино-Балкарию или Сочи.

Заграничные направления на новогодние праздники довольно дорогостоящие. Самым дешевым вариантом являются пакетные туры в Турцию и Египет. Можно отправиться в Китай, осенью еще есть возможность купить недорогие билеты на самолет. Для экономии стоит организовать поездку самому, не брать гидов, а путешествовать самостоятельно. Также можно рассмотреть Таиланд, Арабские Эмираты, Сейшелы и Мальдивы, однако отдых в Новый год там обойдется примерно в 500 тысяч рублей на семью, — рассказала Друкер.

Блогер отметила, что туристы также могут посетить Вьетнам, однако прямых рейсов из России пока нет.

Отправляясь во Вьетнам, возможно, придется сделать даже несколько пересадок. Также среди россиян пользуются популярностью горнолыжные курорты. На Новый год можно отправиться в Кабардино-Балкарию, Сочи. Или можно поехать погулять в Санкт-Петербург, многие приезжают в Москву, столица остается неизменным лидером у туристов в зимний сезон, — сказала Друкер.

Ранее руководитель турфирмы Юлия Савицкая рассказала, что лучшей средиземноморской альтернативой Израилю для зимнего отдыха могут быть, в частности, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Египет. Цены на путешествия в эти страны доступные, а из России есть прямые рейсы, пояснила она.