Названы 4 заболевания, за счет которых маркетологи наживаются на россиянах Иммунолог Парецкая перечислила лжезаболевания, на которых наживаются маркетологи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог и педиатр Елена Парецкая назвала основные заболевания, которые были придуманы маркетологами с целью получения прибыли от пациентов. О них она рассказала порталу «Доктор Питер». По ее мнению, этих диагнозов не существует или их определение чрезмерно широко.

Одним из наиболее распространенных «ложных» диагнозов является «синдром усталости надпочечников». По словам специалиста, таким образом объясняются недомогания пациента, вялость и слабость. Однако сама проблема намеренно раскрыта не полностью, а эндокринологи даже не знакомы с таким термином.

Да, есть гипокортицизм, тяжелая недостаточность гормонов надпочечников, но при ней возникают выраженные, серьезные проявления. Лечить это нужно гормонами, под руководством врача, — заявляет Парецкая.

Не менее распространенным диагнозом является «гельминтоз» — наличие глистов в организме. Как рассказывает врач, это понятие вбирает в себя множество разновидностей заболеваний, а потому и лечение каждого должно быть индивидуальным. Заниматься же этим должен инфекционист, а не продавец биодобавок, указала специалист.

«Дисбактериоз», по мнению Парецкой, также является общим термином, которым врачи оправдывают множество симптомов — жидкий стул, кашель, сыпь на коже и прочие проявления. Несмотря на это, в международной классификации болезней его нет.

Ученые сегодня говорят о том, что состав флоры у каждого из нас уникален, как отпечатки пальцев. И двух одинаковых сочетаний бактерий кишечника быть не может. Микрофлора большинства людей — саморегулируемая система, она ежесекундно меняется. Поэтому и влезать в нее не нужно, достаточно привести в порядок свое питание, — считает она.

Четвертым «выдуманным диагнозом» врач называет «авитаминоз». Проблема снова заключается в общей формулировке показания, поскольку витамины бывают разных видов, а доктора могут прописать больному все и сразу. Парецкая считает, что прописанные препараты все же могут подействовать, но именно как плацебо, а основной эффект принесет изменение режима дня.

Если вы относительно здоровый человек, но уставший от вечных дедлайнов и ненормированного графика, недосыпа и нездоровой еды, возможно, препараты подействуют как плацебо. Ведь дополнительно вам посоветуют пересмотреть питание, режим и образ жизни — то есть задуматься о себе. И, о чудо, выспавшись и нормально отдохнув, вы реально чувствуете, что стало лучше, — уверяет она.

Ранее ученые из Каролинского университета в Швеции выяснили, из-за каких заболеваний у человека повышается риск развития и прогрессирования деменции. По данным специалистов, слабоумие может быть вызвано сахарным диабетом второго типа вкупе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.