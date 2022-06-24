Названы три неочевидные вещи, влияющие на здоровье кишечника Американский ученый назвал три неочевидные вещи, влияющие на здоровье кишечника

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Доктор философских наук Джеффри Блэнд в подкасте mindbodygreen рассказал о скрытых триггерах, которые могут влиять на кишечник, а также на общее состояние здоровья человека. Он считает, что большинство проблем, связанных с расстройствами пищеварения, исходят отнюдь не из продуктов питания.

Первое, на что следует обратить внимание, это окружающая среда. Блэнд заявляет, что окружающие нас экосистемы содержат триллионы бактерий, равно как и человеческий организм. В качестве примера он приводит почву — в ней содержится много питательных веществ и полезных минералов, однако традиционные методы ведения сельского хозяйства разрушают их. В результате этого кишечник не получает необходимый набор веществ и организм испытывает дисбаланс.

Когда наша среда нарушена, мы обеспокоены — наши гены нарушены, и они сопротивляются в виде тревожной реакции, называемой воспалением, — объясняет специалист.

Вторая вещь, оказывающая воздействие на пищеварительную систему, это стрессовое состояние. Блэнд уточняет, что между кишечником и мозгом существует специальный канал, с помощью которого они обмениваются информацией. Если нервная система поглощает гормоны стресса, это может повлиять на скорость, с которой пища проходит через пищеварительный тракт, что приводит к запорам или диарее.

Также специалист выделяет такое понятие, как социоэпигеномика. Он утверждает, что болезни кишечника могут распространяться на генетическом уровне, равно как и ряд других. Эта теория подтверждается примером потомков жертв холокоста во втором поколении. Они могут быть больны, даже если лично не застали холокоста — травма может быть унаследована от родителей.

Беспорядки и проблемы с вашей безопасностью могут привести к изменениям в выражении ваших генов и поставить вас в состояние тревоги, — заявляет доктор философских наук.

Ранее профессор Амстердамского университета Эрик Клаассен рассказал о том, что некоторые особо крепкие сорта пива могут положительно воздействовать на организм и даже продлевать жизнь. Причина пользы кроется в особом методе производства, при котором напиток проходит двойную ферментацию, таким образом вырабатываются полезные пробиотические дрожжи.