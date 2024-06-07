Названы 17 растений с хорошим урожаем, которые можно высадить в июне Epic Gardening: высаженные в июне огурцы и кабачки дадут богатый урожай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кабачки, кукурузу и батат еще можно успеть посадить на своем огороде в июне, рассказала изданию Epic Gardening фермер и бакалавр садоводства Логан Хейли. За ними будет легче ухаживать, не переживая о поздних заморозках или пересадке из горшков в открытый грунт.

Если осталось место на огороде, можно присмотреться к огурцам, помидорам, тыкве, дыне, подсолнухам, сладкой картошке, баклажанам, стручковой фасоли, физалису овощному, свекле, листовой капусте, молодой вишне. Из трав хороший урожай успеют дать высаженные базилик и шпинат.

А вот отказаться в июне следует от посадки гороха, капусты, салата и рукколы, так как они достаточно чувствительны к теплу и дадут скудный урожай.

Опытные огородники рассказали о лучшей подкормке для огурцов, которая поможет им быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Для этого необходимо развести грамм борной кислоты в литре воды. Лучше всего добавить ее сначала в стакан кипятка, чтобы кислота лучше растворилась, а потом поместить раствор в воду. В получившуюся смесь нужно добавить 1 мл любого гумата. Также удобрение поможет кабачкам, томатам, огурцам, перцу и даже цветам.