Названо время и место церемонии прощания с комментатором Уткиным RT: церемония прощания с Уткиным пройдет в ЦКБ при президенте России

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Василий Уткин

Церемония прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным пройдет в ЦКБ при президенте России, сообщили RT в ФК «Эгриси». Церемонию планируют провести в субботу с 11:00 до 14:00.

Уткин ушел из жизни во вторник, 19 марта. Спортивному комментатору было 52 года. По информации Mash, Уткин вызвал скорую днем 19 марта, он жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту.

Как пишет канал, прибывшие на место медики диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии, после чего комментатору дали антикоагулянт. По сообщению Mash, ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.

По данным Baza, Уткина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких сразу после госпитализации. Канал сообщает, что реанимационные действия длились 16 минут: сперва медикам удалось привести журналиста в чувство, но вскоре он вновь потерял сознание и скончался от остановки кровообращения. Авторы канала утверждают, что смерть наступила 19 марта в 18:01.

Ранее Актер Леонид Барац из «Квартета И», который снимался вместе с комментатором Василием Уткиным в фильме «День выборов», заявил, что тот был большим журналистом и человеком. По его словам, Уткин был одним из тех, кого нельзя заменить и кому невозможно подражать.