Стало известно о влиянии громкой музыки в авто на безопасность движения

Громкая музыка негативно влияет на безопасность дорожного движения. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

По его словам, музыка в автомобиле может спровоцировать опасную ситуацию на дороге. Если кто-нибудь из водителей захочет о чём-то предупредить и применит звуковой сигнал на руле, то при громкой музыке в машине его можно просто не услышать.

Либо можно не услышать крик человека. Например, при движении задним ходом. Или крики прохожих, которые пытаются о чём-то предупредить водителя. То есть выкручивая звук на максимум, вы сами себе усложняете управление транспортным средством, — пояснил Мельников.

Ранее сообщалось о новых штрафах, которые могут быть введены в 2022 году. МВД планирует расширить перечень неисправностей автотранспорта или обстоятельств нарушения ПДД, которые подлежат составлению протокола о нарушении КоАП с дальнейшим наложением штрафа. Например, за вождение без свидетельства о техосмотре штраф составит две тысячи рублей. Водители, уличённые в том, что сели выпившими за руль с ребёнком в машине, будут оштрафованы на 50 тысяч рублей.