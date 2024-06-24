Названо условие выплаты недополученной пенсии пожилым россиянам Юрист Русяев: пожилые получат компенсацию за 2016–2024 годы при выходе на пенсию

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Пожилые россияне получат компенсацию за непроиндексированные выплаты за 2016–2024 годы при выходе на пенсию, считает юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru эксперт назвал это «отложенным бонусом» для тех, кто продолжал работать, достигнув пенсионного возраста. По его словам, с 2025 года при этом работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию.

Это своего рода отложенный бонус для тех, кто продолжал трудиться в пенсионном возрасте. Если вы работающий пенсионер, с 2025 года ваша пенсия начнет расти ежегодно, даже если вы продолжаете работать. А когда вы решите полностью выйти на заслуженный отдых, вас ждет приятный сюрприз — ваша пенсия дополнительно увеличится, — пояснил юрист.

Русяев уточнил, что долгое время работающие пенсионеры были лишены индексаций, но ситуация начала меняться к лучшему. Он подчеркнул, что теперь пенсии будут расти ежегодно, независимо от того, продолжил ли человек трудиться или решил уволиться.

Важно отметить, что эти повышения будут накапливаться. В 2026 году пенсия будет учитывать повышения за два года — 2025-й и 2026-й, а в 2027 году уже за три года — 2025-й, 2026-й и 2027-й, — уточнил эксперт.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что его партия будет настаивать на том, чтобы работающие пенсионеры получили все средства, которых они лишились из-за приостановки индексации с 2016 года. О том, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, до этого заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.