Названо условие возвращения мелких банкнот в оборот в России Финансист Гамза: для возвращения в оборот мелких бумажных банкнот нужно отказаться от монет

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Возвращение в оборот мелких бумажных банкнот номиналом в 5 и 10 рублей было бы полезным для россиян, если бы из оборота убрали металлические копейки, считает финансист Владимир Гамза. По его мнению, такие купюры могли бы стать достойной заменой «мелочи», которой активно пользуются в России, пишет «Царьград».

Мелкие бумажные счётные единицы номиналом до 100 рублей совершенно спокойно выполнили бы роль мелочи, которая у нас до сих пор есть. С этими копейками у нас бухгалтеры уже замотались. Тогда было бы понятно, для чего нужны эти мелкие рублёвые банкноты — они бы просто заместили ту роль, которую всегда выполняли копейки в нашем денежном обращении, — высказался Гамза.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года в России может возобновиться выпуск купюр номиналом в десять рублей. Такие купюры находились в активном обращении, но их заменили на монеты в связи с быстрой изнашиваемостью.

Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов. Он также добавил, что после подорожания металла в 2009 году выпуск десятирублёвой монеты стал затратным. Теперь увеличение службы банкнот такого номинала позволит добиться положительного экономического эффекта.