Названо условие успешной работы центров для адаптации мигрантов в России Глава Федерации мигрантов Коженов: центры адаптации станут благом только под руководством профессионалов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов заявил NEWS.ru, что адаптационные центры для иностранных рабочих станут благом для РФ, если их возглавят компетентные специалисты, а не люди с «красивыми отчетами». Собеседник добавил, что в подобных организациях, в случае создания, необходимо широко преподавать русский язык.

Таким образом Коженов прокомментировал выступление лидера РФ Владимира Путина, одобрившего соответствующую идею руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.

Крайне важна, как говорится, роль личности в истории. Кто это все реализует? Если компетентная команда, то центры станут огромным благом и для РФ, и для мигрантов. Если поставят ничего не понимающих в этом людей — они завалят работу, красиво отчитаются, а толку никакого. В основном у нас [мигранты] — бывший СССР. В таких центрах, как минимум, должен широко преподаваться русский язык, — рассказал Коженов.

По его словам, в РФ существует множество программ изучения русского языка, но мигранты неохотно их посещают, так как работают в достаточно жестком режиме, а свободного времени мало, «но отдохнуть хочется» при зачастую физически тяжелом труде. Коженов добавил, что плохо знающий русский язык мигрант меньше зарабатывает.

Хорошо, если в этих центрах расскажут, как в России надо жить. Лучше в формате видеоматериала. Мигранты придут туда и посмотрят фильм какой-нибудь: «Как надо любить Российскую Федерацию», что не надо к девушкам не так относиться, что не надо резать баранов на площадях, — отметил руководитель Федерации мигрантов РФ.

Он также призвал оказывать в адаптационных центра правовую помощь мигрантам — как правильно оформить те или иные документы, чтобы не стать нелегалом. Коженов подчеркнул, что в 2021-м федерация получила около 300 тысяч подобных обращений. Глава ФМР подчеркнул, что подобные учреждения в силах организовать «несложную профессиональную подготовку».

Если такие центры появятся, к ним подключатся коммерсанты. Через них можно организовывать биржи труда, формировать заявки, туда придут мигранты, и их отправят работодателю организованно. Не будет дикого и стихийного набора. Можно сделать момент, связанный с экстренными случаями. Например, человек умер и надо переправить тело, — считает Коженов.

Ранее Путин поддержал идею Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ. Глава агентства на встрече с президентом рассказал о начале работ над новыми мерами по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. Он призвал усиливать эту деятельность и привлекать общественные, религиозные организации. По мнению Баринова, мигранты должны уважать традиции, знать и соблюдать законы.