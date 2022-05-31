Названо условие, при котором животные перестанут погибать в авиаперелетах Зоозащитник Дмитриева рассказала, в каком случае животные перестанут погибать в самолетах

Фото Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудники аэропортов относятся к животным как грузу или чемодану, пока человеческое отношение к ним не изменится, они не перестанут погибать при авиаперелетах, считает директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. По ее мнению, главная проблема заключается в том, что к питомцам в аэропортах относятся как к неживым объектам, передает «ФедералПресс».

У нас такое отношение к животным преобладает — на уровне чемодана. То есть это «груз», который должен быть запечатан и отправлен. К ним не относятся как к живым существам, — высказалась Дмитриева.

Она подчеркнула: пока общество и авиакомпании не изменят ценности и не начнут относиться к животным как к компаньонам человека, предотвратить подобные трагедии будет непросто. Как считает Дмитриева, от правил, регулирующих процесс перевозки питомцев на авиарейсах, ничего не зависит.

13 мая стало известно, что на борту самолёта авиакомпании погиб пёс по кличке Тимоша. Предположительно, он погиб от переохлаждения, при этом был в клетке и летел в специальном грузовом отсеке. Сотрудники «Аэрофлота» разбираются в причинах смерти животного.