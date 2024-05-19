Названо удобрение, которое лучше золы и навоза Sevastopolmedia: удобрение из костной муки гарантирует высокий урожай

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Костная мука является натуральным удобрением, которое опытные садоводы используют на грядках для высокого урожая, пишет Sevastopolmedia. В костной муке много фосфора и кальция, а ее эффект может оказаться лучше, чем от традиционных древесной золы и навоза.

Об этом удобрении, благодаря которому можно вырастить богатый урожай, знают далеко не все дачники. Костная мука не только богата полезными веществами, но еще и разлагается длительное время — это позволят постоянно насыщать почву необходимыми микроэлементами, тем самым исключая вероятность голодания растений.

Перед использованием удобрения рекомендуется очистить грядку от сорняков, разрыхлить землю, а затем уже рассыпать его, используя 100–200 граммов на один квадратный метр. Далее специалисты советуют граблями углубить удобрение на 5--10 сантиметров и полить почву.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, что регулярное выпалывание и жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика. По его словам, растение необходимо срезать косой, а затем смазать свежий срез неразведенным гербицидом, после этого растение погибнет.