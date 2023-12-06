Стало известно, как скоро рецидивисты снова идут на преступления Минюст: 43% бывших осужденных совершают преступления в течение трех лет

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В течение первых трех лет после освобождения новые преступления совершают 43% бывших осужденных, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в Совете Федерации. По его словам, которые приводит ТАСС, в течение первого месяца после выхода на свободу рецидивные преступления совершают 9% осужденных, а на протяжении года — 20–23%.

А если брать трехлетнюю перспективу (после отбытия наказания по приговору суда), у нас рецидивность составляет до 43%, — сказал он.

Также на заседании спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила о готовности Совета Федерации вместе с Госдумой и Минюстом подключиться к подготовке проекта амнистии для некоторых категорий осужденных женщин. По ее словам, законодатели и министерство могут оперативно подготовить необходимые для этого изменения.

Ранее министр Чуйченко предложил создать специальную службу в рамках ФСИН, которая могла бы заниматься социальной адаптацией осужденных к жизни на воле. Позже правительство одобрило соответствующие меры. Законопроект предусматривает введение института пробации — это совокупность мер, которые применяются в отношении осужденных и освобожденных из тюрьмы лиц. Закон о пробации в России вступает в силу со следующего года.