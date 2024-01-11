Названо самое популярное у россиян зимнее развлечение Отдых на природе оказался самым популярным зимним развлечением россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно исследованию аналитиков «Яндекс.Путешествий», 57% россиян зимой предпочитают отдыхать на природе, сообщает РИА Новости. При этом 53% туристов посещают экскурсии и самостоятельно изучают достопримечательности. Треть респондентов сообщили, что во время поездок осматривают ледяные пещеры и гроты, а экологические экскурсии привлекают 16% отдыхающих.

Активный зимний отдых привлекает 16% респондентов: они любят кататься на коньках, лыжах, сноуборде. 35% опрошенных предпочитают гулять по городу, посещать музеи и рестораны.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что самый дорогой тур за рубеж в 2023 году был продан за 24,5 млн рублей. За эти деньги семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в одном из отелей Антальи. На внутрироссийские туры топ по стоимости возглавил экспедиционный речной круиз по Сибири в 2024 году: на него потратили 6,479 млн рублей.

До этого руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский сказал, что сейчас внутрироссийские туры находятся на подъеме. При этом он отметил, что местному туризму в 2024 году, чтобы сохранить свои объемы, нужно озаботиться развитием инфраструктуры, подготовкой кадров, а также обратить внимание на въездной туризм.