Названо самое популярное у россиян мороженое

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Самым популярным мороженым в России в 2020 году стал пломбир. При этом форма в виде вафельного стаканчика — немного сдала позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании NielsenIQ.

Самым востребованным типом мороженого у российских покупателей остаётся вафельный стаканчик. На его долю приходится почти треть всех продаж категории (28,1%). Но в 2020 году покупательский интерес к нему стал снижаться, — сказано в сообщении.

Уже летом стаканчики начали продаваться хуже, и к концу года динамика оказалась отрицательной.

Вторым по популярности стало эскимо, а на третьем месте — рожок. Но среди всех трёх видов мороженого только эскимо сумело сохранить рост продаж на уровне 3,8%. Продажи рожков и вафельных стаканчиков упали на 3,5% и 2,7% соответственно.

Также россияне стали чаще покупать мороженое в больших коробках. Причина в пандемии, усилившей тренд на домашнее потребление.

Ранее стало известно, что в январе–марте 2021 года в страны ЕЭС было отправлено более 5,6 тонны российского мороженого. Это значение превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 13%.