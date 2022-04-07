Названо самое популярное туристическое направление в майские праздники

Наиболее популярным у россиян заграничным направлением в майские праздники в условиях санкций стала Турция, сообщила Lenta.ru эксперт по туризму, владелица туристического агентства Майя Котляр. По словам специалиста, до многих курортных направлений сейчас добраться можно только транзитными рейсами, но их себе позволить могут не все.

Как отметила Котляр, в связи с ситуацией в мире Турция только укрепила свои позиции в туристической сфере, поскольку одни направления закрыты для России, а другие доступны только состоятельным туристам.

Практически единственные варианты сейчас — это Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Но последнее — это всё же для более люксовых путешественников. До остальных курортных направлений добраться можно только транзитом. Вчера, например, запустили прямые массовые рейсы в Египет, но прямых до курортных мест нет, только до Каира. А транзит уже, как вы понимаете, достаточно дорогой, не каждый может его себе позволить, — сказала она.

Во внутреннем туризме спрос наблюдается на отдых в Сочи, поскольку он пока остаётся единственным открытым курортом, большая часть юга России по-прежнему закрыта из-за спецоперации на Украине.

Ранее турагент компании «Тревел» Мария Панфилова рассказала, что туристические путёвки в Турцию и Египет подорожали в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. На стоимость путёвок повлияло начало высокого сезона, а также возобновление полётов за рубеж.