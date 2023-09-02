Названо российское оружие, сводящее к нулю эффективность новых ракет ВСУ Военный эксперт Дандыкин: С-300 и С-400 справятся с ракетами AMRAAM Украины

Фото: МО РФ

ЗРК С-400

Ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM не помогут Украине, так как их наличие у ВСУ нивелируют российские системы ПВО С-300 и С-400, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, по самолетам-носителям ВСУ также отработают истребители ВКС РФ Су-35.

Наше ПВО, вообще-то у С-400, С-300 дальность поражения 300–400 км. Конечно, они не на ЛБС находятся, но этого достаточно. Борьбу с самолетами ведут, предположу, истребители, те же Су-35, у них есть ракеты «воздух — воздух» до 300 км. Так что здесь все очевидно, — сказал Дандыкин.

В ответ на угрозу Киева сбивать самолеты ВКС РФ вне зоны действия ПВО Дандыкин сообщил, что у РФ есть ракеты класса «воздух — воздух» с радиусом действия до 300 км. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ используют советские ракеты радиусом действия до 100 км, своих ракет большей дальности у них нет.

Он добавил, что на Украине в настоящее время нехватка истребителей, для того чтобы нести ракеты Storm Shadow и наносить удары, поэтому они просят у западных стран F-16.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев сможет бить ракетами AMRAAM по российским самолетам. По его словам, данное вооружение сможет достигать целей, расположенных в 160–180 км: Вашингтон заказывает для ВСУ ракеты соответствующих модификаций.

Игнат отметил, что AMRAAM — это ракеты класса «воздух — воздух» с активной головкой самонаведения. По его словам, такие снаряды уже применяются на Украине на системах противовоздушной обороны NASAMS.